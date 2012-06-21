Роман КИРЕЙ,
«Урядовий курʼєр»
Упродовж трьох днів село Грушківка, що в Камʼянському районі на Черкащині, приймало фестиваль нескореної нації. У Холодному Яру — у місці козацької сили і духу — фестиваль уже вчетверте зібрав тисячі українців. На відвідувачів патріотичного зіборання чекала насичена програма: майстер-класи, гутірки, виступи українських гуртів тощо. Спільно обговорили питання децентралізації, об’єднання громад, поліпшення інфраструктури, а також патріотичного виховання й новацій в освіті. Впродовж трьох днів тут ярмаркували, проводили інтелектуальні бесіди, вчилися різним ремеслам, влаштовували спортивні змагання та релаксували вечорами під пісні улюблених українських гуртів.
— Мені надзвичайно приємно бути саме на цьому фестивалі, — сказав голова облдержадміністрації Юрій Ткаченко. — Тут особливо відчувається дух патріотизму та небайдужості. Тут зібралося багато активних людей. У центрі будь-якої реформи має бути людина, а без активістів, лідерів її неможливо втілити сповна. Цього року, як ніколи, багато питань стосувалися саме об’єднання територіальних громад. Громади включилися у процес — тепер самі жителі цікавляться, як краще все зробити, як максимально скористатися розвитковими інструментами.
Фестиваль мав ще й благодійну мету — там збирали кошти для реабілітаційного центру для учасників бойових дій.