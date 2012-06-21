Микола ШОТ,
«Урядовий кур’єр»
У с. Сприня, що у Самбірському районі на Львівщині, 10 липня розпочали загальноукраїнський військово-патріотичний вишкіл «Ігри нескорених». Триватиме захід до 15 липня. Присвятили його визначній історичній події – 74 роки тому в гірській Сприні відбувся великий збір, на якому заснували Українську головну визвольну раду (УГВР).
Тож на відкритті вишколу його учасники виконали Державний Гімн України та поклали квіти до пам’ятника засновникам Української головної визвольної ради. Відтак ушанували борців за волю України, новітніх Героїв Небесної Сотні та війни на сході України. Урочисто підняли також Державний Прапор України та прапор «Ігор нескорених».
Цьогоріч у вишколі беруть участь майже 250 хлопців і дівчат віком 15-18 років з різних областей. Вони змагатимуться у стрільбі, повстанському біатлоні, гирьовому спорті, армреслінгу, перетягуванні линви. Також організовуватимуть і перегони. Розпалюватимуть ватру, виконуватимуть повстанські пісні. Один день змагань присвятять сходженню на гору Діл – повстанським історичним маршрутом, де 1944 року діяла підстаршинська школа УПА, а торік відкрили найвищу в Європі дерев’яну Вежу пам’яті. Військові частини, які дислокуються в Самбірському районі, запросять на свої репрезентації. Волонтери навчатимуть учнів тактичній медицині.
Певна річ, учасники ігор матимуть можливість поспілкуватися з ветеранами УПА й воїнами, які стали в обороні української землі від російських агресорів та їхніх посіпак-бойовиків, ознайомляться з волонтерським фотопроектом «Якби не війна». Для них організують і розмаїті екскурсії.