Національне управління з аеронавтики і дослідження космічного простору (NASA) повідомило, що на честь американської співачки Арети Франклін, яка пішла з життя, назвали астероїд 249516.
Легенда соулу, госпела і ритм-енд-блюзу Арета Франклін померла в четвер у США у віці 76 років. «Ми засмучені втратою Арети Франклін. Астероїд 249516 Арета, виявлений нашою місією NEOWISE і названий на честь співачки, щоб вшанувати пам'ять королеви соулу, продовжить обертатися навколо Марса», – повідомляє аккаунт NASA в Twitter.
Астероїд «249516 Арета» має майже чотири кілометри в діаметр. Його виявили 2010 року, йдеться в Twitter.
ДОВІДКА «УК»
Франклін почала кар'єру в 1960-і роки, коли співала в церкві свого батька-священика. За надзвичайно сильний і виразний голос її прозвали «королевою соулу». Франклін – одна з найбільш комерційно успішних співачок в історії звукозапису, її пластинки розійшлися тиражем у понад 75 мільйонів екземплярів у усьому світі. Вона також є лауреатом 18 премій «Греммі». Її версія пісні Respect («Повага») Оттіс Реддінга стала не тільки уособленням ритм-енд-блюзу, а й символом боротьби афроамериканців і жінок за рівні права.
Орест ГОРЯНСЬКИЙ
для «Урядового кур’єра»