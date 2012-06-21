«Питання з небезпекою пересування в зимовий період є актуальним для багатьох країн. Сніговий покрив або крижана кірка на асфальті значно ускладнюють рух, а якщо це відбувається на спуску, то ймовірність пошкоджень або навіть загибелі зростає в рази», – розповів Йонатан Елімелех.
За його словами, технологія Snowless вирішить такі проблеми раз і назавжди. Суть розробки полягає в автономному розтоплюванні льоду. В асфальт інтегруються сітки з металевих стрічок. Спеціальні датчики будуть зчитувати інформацію про температуру дорожнього покриття, співвідносячи її з потужністю нагрівальних елементів. Якщо асфальт стає занадто холодним, металеві стрічки нагріваються більше, і навпаки. Це дозволить регулювати процес боротьби з льодом на трасі автоматично.
«Зараз Snowless успішно працює на канадських дорогах, де температура може опускатися до 50 градусів нижче нуля», – повідомив Елімелех. Він також зазначив, що в майбутньому ця технологія матиме систему оповіщення через інтернет. Вона буде оцінювати зчеплення коліс з поверхнею, а після передавати отримані дані водіям.
Орест ГОРЯНСЬКИЙ
для «Урядового кур’єра»