Олександр ДАНИЛЕЦЬ,
«Урядовий кур’єр»
Цьогоріч на Полтавщині за підтримки держави реалізують п’ять нових проектів на загальну суму понад 165 мільйонів гривень. Зокрема область отримає від Державного фонду регіонального розвитку кошти на капітальний ремонт будівлі ліцею майбутнього в селі Омельник Кременчуцького району й реконструкцію спортзалу Демидівської ЗОШ, яка розташована на території Омельницької об’єднаної громади.
Також за кошти ДФРР збудують ЦНАП у Полтаві й спортзал у школі в Ромодані. Та найголовніше, що держава допоможе добудувати Полтавський кардіоцентр.
За словами в. о. голови Полтавської облдержадміністрації Романа Товстого, це перший за всю історію незалежної України випадок, коли увагу отримує кожна область.
– Розвиток кожної області – це розвиток усієї країни. Тому, реалізовуючи важливі проекти у регіонах, ми робимо свій внесок у побудову успішної України. Зараз є повна підтримка від держави та можливості будувати, реконструювати, ремонтувати, про які ще п’ять років тому годі було й мріяти. Приблизно 55 тисяч жителів області страждають від серцево-судинних захворювань. Будівництво нового кардіоцентру дозволить зменшити рівень смертності та інвалідності від них.
Там планують розмістити 140 ліжок. Крім того, використовуватимуть надсучасну апаратуру. Реалізація проекту також дозволить створити 193 нових робочих місць. Будівля вже зведена, найближчим часом причепурять фасад, активно йдуть і внутрішні роботи.
– Це один із наймасштабніших та найважливіших проектів. Я ледь не щодня спілкуюся з підрядником, ми приїздимо сюди з перевірками, щоб усі роботи проводилися на найвищому рівні. Кардіоцентр відповідатиме усім європейським стандартам. Високоякісні спеціалісти у нас є, тепер вони ще й працюватимуть у відповідних умовах.