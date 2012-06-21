Упродовж року на Черкащині майже наполовину скорочено кількість працівників, які одержували заробітну плату, нижчу від законодавчо встановленого рівня. Про це повідомив директор департаменту соціального захисту населення облдержадміністрації Руслан Чикало. Цього вдалося досягти завдяки спільним зусиллям місцевих владних структур. Є частка заслуги й міжвідомчої робочої групи з питань реалізації рішень, спрямованих на підвищення рівня оплати праці й додержання норм законодавства в частині мінімальної заробітної плати.
На останньому цьогоріч засіданні міжвідомчої робочої групи фахівець Головного управління Пенсійного фонду в Черкаській області, начальник відділу забезпечення наповнення бюджету фінансово-економічного управління Віталій Таран розповів про підсумки моніторингу запровадження мінімальної заробітної плати та вжиті управлінням заходи для зменшення кількості «мінімізаторів». Більшість найманих працівників в області (а це близько 65%) отримують заробітну плату від 3723 до 11 169 гривень. Зростає й загальна кількість застрахованих осіб: згідно зі звітами страхувальників, за жовтень 2018 року їхня кількість порівняно із січнем зросла на 18 598 осіб і становить 270 884.
Як інформують в управлінні Держпраці в Черкаській області, останні перевірки страхувальників засвідчили, що порушень законодавства про працю ще чимало.
Роман ПАНЧЕНКО
для «Урядового кур’єра»