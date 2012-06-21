Китайські вчені в результаті експериментів створили пивні дріжджі з однією хромосомою. Про це повідомляє «Урядовий кур’єр» з посиланням на газету China Daily. Таким чином, вперше в історії організм з декількома хромосомами в геномі був перетворений у форму з однією хромосомою.
Співробітники інституту фітофізіолог і екології при Академії наук КНР спільно з колегами із Шанхайського центру передових технологій молекулярного рослинництва зуміли перетворити 16 лінійних пар хромосом, з яких складається геном пивних дріжджів, в одну хромосому. Таким чином, було отримано штам, в якому вся генетична інформація з 16 пар хромосом поміщається в одну.
За словами керівника групи вчених Цинь Чжунцзюня, «дослідження стане проривом з точки зору подальшого вивчення теломерів хромосом (кінцеві ділянки хромосоми, найбільш чутливі до захворювань)».
«Якщо науці вдасться вивести живі організми з однією хромосомою, то в майбутньому це істотно підвищить ефективність вивчення нових препаратів», – продовжив Цинь Чжунцзюнь. «Дію медикаментів можна буде відстежувати на теломерах однієї хромосоми, а не кількох десятків», – підвів підсумок учений.
Дослідники також відзначають, що «ці штучно виведені штами пивних дріжджів відкриють нові можливості у вивченні фундаментальних понять в біології і генетики, а також представлять новий погляд на існуючі наукові уявлення і концепції».