Любомира КОВАЛЬ,
«Урядовий кур’єр»
Втратити роботу – нелегке випробування для людини будь-якого віку. І все ж якщо ти молодий, енергійний та амбітний, а до того ж маєш професію, затребувану нині на рику, пошук нового місця інколи відкриває ширші горизонти.
Інша річ – коли до пенсії залишається 10 років, або й менше. Хоча згідно із законом дискримінація за віком при влаштуванні на роботу в Україні категорично заборонена, але не всі роботодавці, ніде правди діти, дотримуються цього правила.
Тож саме на допомогу безробітним людям категорії 50+ днями в Печерській районній філії Київського міського центру зайнятості відбувся інформаційний семінар за участю представників Центрального об’єднаного управління Пенсійного фонду України в місті Києві.
Начальник Шевченківського відділу обслуговування громадян Олена Хомутова повідомила, що через веб-портал Пенсійного фонду можна знайти актуальну інформацію, ознайомитися з останніми новини пенсійної системи.
Пенсійного фонду України,також надала усім зацікавленим інформацію про сучасний спосіб надання інформаційних послуг громадянам де можливо знайти актуальну інформацію та останні новини пенсійної системи.
Учасники інформаційного семінару також цікавилися питаннями розрахунку пенсії, дострокового виходу на заслужений відпочинок, зарахуванням до трудового стажу періодів навчання на стаціонарі та служби в армії, а також перебування на обліку в центрі зайнятості, мінімального страхового стажу, необхідного для призначення пільгових пенсій, тощо. На всі запитання були надані кваліфіковані та вичерпні відповіді, повідомляє прес-служба Київського міського центру зайнятості.