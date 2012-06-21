Любомира КОВАЛЬ,
«Урядовий кур’єр»
Коли гаряча вода у вашому крані насправді не має лише 35 градусів, у під’їзді знову повикручували лампочки, а в дворі – кучугури бруду, які не прибираються тижнями, оптимізму усе це реально не додає. Добре, якщо у вашому будинку працює ОСББ, де уважно ставляться до скарг мешканців. Та що робити, якщо будинок залишився «на відкуп» ЖЕКу, працівників якого зазвичай не знайти вдень з вогнем?
Вже певний час у столиці працюють центри комунального сервісу (ЦКС), фахівці яких приймають від місцевих мешканців скарги на незадовільне надання комунальних послуг, а також можуть, за потреби, надати консультацію щодо нарахування та перерахунку субсидії тощо.
А відтепер кияни можуть звернутися до будь-якого районного «Центру комунального сервісу» незалежно від місця проживання та отримати повний перелік консультацій. Наразі сервісні центри працюють у кожному районі Києва. Крім того, для мешканців доступні 53 точки прийому споживачів. Про це повідомила генеральний директор «ЦКС» Катерина Саркісова на сайті КМДА.
«Якщо людина проживає, наприклад, в Шевченківському районі, а працює у Солом’янському, то вона може прийти в той ЦКС, який буде найближчим до неї, та поставити фахівцям питання щодо якості житлово-комунальних послуг, розрахунків, перерахунків, субсидій та соціальних міських програм тощо, – наголосила фахівець .
Районні сервісні центри працюють із понеділка по п’ятницю з 08:00 до 20:00, у суботу з 09:00 до 16:00, без перерви на обід.
Також кожному такому центрі можна сплатити за всі види комунальних послуг готівкою або банківською карткою. Це дуже зручно, особливо для людей, в яких зазвичай досить обмаль часу та немає можливості годинами простоювати у чергах до банку.
А завдяки спільному проекту з міською владою, ті, хто оплачує комунальні послуги Карткою киянина, роблять це без сплати комісії.