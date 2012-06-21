Літературно-мистецький фестиваль «Сєверодонецька книжкова толока» зібрав у прифронтовій зоні представників півтора десятка українських видавництв. Нові книжки презентували письменники Артем Чапай, Василь Карп’юк, Владислав Івченко, Олена Ольшанська, Ольга Деркачова, відбулись авторські читання Галини Вдовиченко. Відвідувачі дізналися про утиски свободи слова в Криму на презентації книжки Юрія Луканова «Пресувальна машина: як Росія знищувала свободу слова в Криму» і взяти участь у дискусії на цю тему.
«Мета «Сєверодонецької книжкової толоки» — об’єднати довкола українського слова й української культури українців з різних регіонів і жителів тепер уже прифронтової території Луганської області, показати, що Сєверодонецьк — місто не лише індустріальне, а в якому розвивається сучасна українська культура», — кажуть організатори заходу директор фестивалю Ігор Гармаш із Запоріжжя і голова туристичної асоціації Луганської області Олег Нивениця.
На фестивалі працював майданчик з майстер-класами для дітей, відбулися театральні вистави. Гостям показали документальний фільм «Невидимий батальйон», який розповідає шість історій про участь жінок у війні на Донбасі. На відвідувачів також чекала цікава музична програма, зокрема вистава-концерт «Новеченто (1900). Хороша історія» за участі піаніста Майка Кауфмана-Портнікова.
Кількість відвідувачів сягнула майже двох тисяч, які відвідали 57 заходів. І одним з популярних побажань було прохання відкрити в регіоні українську книгарню.
Іванка МІЩЕНКО
для «Урядового кур’єра»