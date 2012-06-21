Олег ЧЕБАН,
«Урядовий кур’єр»
Перша Всеукраїнська науково-методична конференція на тему: «Сучасні педагогічні технології та інноваційні методики навчання в підготовці фахівців у коледжах і технікумах: досвід, проблеми, перспективи» 28-29 березня цього року відбувається у Вінниці. Її учасниками стали 180 науковців, викладачів та студентів коледжів і технікумів з Вінницької, Дніпропетровської, Донецької, Житомирської, Запорізької, Київської, Луганської, Львівської, Одеської, Полтавської, Рівненської, Сумської, Тернопільської, Чернігівської, Чернівецької та Черкаської областей.
До участі у конференції долучились роботодавці, які наголосили на важливості підготовки практико-орієнтованого фахівця – випускника коледжу.
«Коледжі і технікуми нині переживають непрості часи, оскільки визначається їх місце та роль в системі освіти України. Тому сьогодні дуже актуальними є такі заходи, де коледжі і технікуми вголос кажуть про проблеми, обмінюються досвідом, визначають перспективи розвитку освітньої ланки», – зазначив в. о. директора департаменту освіти і науки Вінницької облдержадміністрації Володимир Буняк.
Він повідомив, що на теренах області сьогодні діє 27 технікумів і коледжів. Програмою конференції передбачено засідання круглого столу: «Освітні інновації: форми, методи, технології», майстер-клас «Інноваційне підприємництво», презентація Стартап школи «Sikorsky Challenge» міста Вінниці тощо.
У рамках роботи конференції висвітлюватимуться теоретичні та прикладні аспекти впровадження сучасних інформаційних технологій та інноваційних методик навчання у підготовці молодших фахівців, актуальні методичні проблеми коледжів і технікумів.
Відбудеться також обговорення проекту Закону України «Про фахову передвищу освіту» за участю членів робочої групи МОН від Асоціації працівників вищих навчальних закладів І-ІІ рівнів акредитації щодо розробки проекту Закону України «Про фахову передвищу освіту».