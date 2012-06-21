Як відомо, до останнього часу жителі столиці зверталися до фахівців Контактного центру Києва за телефоном 15-51 переважно зі скаргами на неякісні комунальні послуги. Віднині ж тут розпочали надавати також консультації з питань захисту прав споживачів. Алгоритм прийому звернень розробили працівники департаменту промисловості та розвитку підприємництва та комунальної бюджетної установи (КБУ) «Контактний центр міста Києва».
«Порушення прав споживачів, наприклад, продаж неякісних товарів – не рідкісне явище в столиці. Тому інформування громадян щодо їхніх гарантованих законом споживчих прав, а також масштабна роз’яснювальна робота не дасть можливості недобросовісним підприємцям заробити на необізнаності своїх покупців. Це створить умови для здорової конкуренції на ринку надання послуг та у торговельних мережах», – наголосив директор департаменту промисловості та розвитку підприємництва Андрій Мельничук.
Тож якщо ви киянин і маєте проблему із поверненням неякісного товару, вас обважили, відмовили у видачі чеку, надали неякісні побутові послуги тощо, відтепер ви маєте змогу звернутись на «гарячу лінію» 15-51 і отримати консультацію щодо дій і правил оформлення заяв, необхідних для захисту своїх прав.
За словами директора КБУ «Контактний центр міста Києва» Лариси Жукової, інформаційно-консультаційна лінія з питань захисту прав споживачів працює цілодобово, у святкові та вихідні дні. Кияни зможуть отримати відповідь чи роз’яснення з питань захисту прав споживачів та зафіксувати будь-яке порушення, убезпечивши себе від придбання неякісних товарів і послуг у майбутньому.
Як підтвердили оглядачу «Урядового кур’єра» у прес-службі Державної служби з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів, українці також і надалі можуть звертатися зі своїми скаргами на неякісні товари чи послуги і на урядову «гарячу лінію» за номером 15-45.