Переважну більшість захворювань можна вилікувати, якщо діагностувати їх своєчасно, тобто на ранній стадії. Італійські медики сформулювали чотири ознаки погіршення самопочуття.
По-перше, зміна почерку свідчить про наближення хвороби Паркінсона. Ще одним індикатором цієї хвороби є поява безлічі яскравих снів, де сплячий поводиться вкрай агресивно. Погіршення нюху також вказують на швидке ушкодження або відмирання нервових клітин, що в подальшому призведе до тремору і порушення рухливості.
По-друге, поганий сон і безсоння підвищують шанси перманентного перебування в стані стресу, що нітрохи не сприяє самовідновленню.
Крім того, періодичні спалахи агресії є попереджувальними індикаторами депресії, яка виражається не тільки в апатії, але часто і в нападах безконтрольного гніву і роздратуванні.
Нарешті, надзвичайно часті відвідини убиральні. При діабеті другого типу ниркам доводиться працювати більш інтенсивно для зниження показників цукру. Його надлишок пошкоджує кровоносні судини і нерви. При фіксуванні цих симптомів, рекомендується звернутися до лікаря.
Орест ГОРЯНСЬКИЙ
для «Урядового кур’єра»