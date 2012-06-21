Вчені з університету Солфорда (Великобританія) знайшли спосіб виявляти ракові стовбурові клітини, з яких згодом розвивається злоякісна пухлина, і, впливаючи на них, продовжувати життя хворого. Статтю про дослідження опублікував MedicalXpress.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Німецький онколог назвав кращий спосіб профілактики раку
Фахівці вивчили зразки ракових клітин молочної залози і з'ясували, що злоякісні стовбурові клітини складають 0,2% від всієї клітинної складової утворення.
Крім того, вони генерують величезну кількість енергії і швидко розмножуються в суспензії, не потребуючи прикріплюватися до тканини. Остання властивість призводить до появи метастаз.
За словами вчених, точкова обробка таких клітин лікарськими препаратами здатна перетворити пухлину в хронічне захворювання і тим самим збільшити тривалість життя пацієнта.
Найближчим часом фахівці мають намір знайти препарати, здатні придушити ці клітини.
Орест ГОРЯНСЬКИЙ
для «Урядового кур’єра»