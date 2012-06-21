Микола ШОТ,
«Урядовий кур’єр»
Львівщина присвятила чимало пам’ятних заходів 101-ій річниці подвигу Героїв Крут. Так, в обласному центрі представники влади разом з громадськістю на Личаківському кладовищі поклали живі квіти до могили одного з учасників легендарного бою під станцією Крути Ігоря Лоського. Відтак лампадки запалили й на могилі ще одного крутянина – Андрія Лазаренка. За полеглими під час бою з більшовицькою армією Муравйова священнослужителі відправили поминальну молитву.
Водночас у центральному холі Львівського залізничного вокзалу сумній даті присвятили захід «Станція Крути: зупинись та прислухайся…». Його, за інформацією прес-служби облдержадміністрації, розпочали з виконання пісні «Стежечка», який став саундтреком до нового українського історичного фільму «Крути 1918». Потім молодь декламувала вірші про Героїв Крут, зокрема, й поезію Павла Тичина «Пам’яті тридцяти». На завершення всі разом виконали Державний Гімн України.
Іменем Героїв Крут названо Львівський державний ліцей з посиленою військово-фізичною підготовкою. Певна річ, що у цьому закладі також підготували тематичний вечір з вшанування пам’яті полеглих під Крутами київських студентів і бійців вільного козацтва.