Вага нирок не перевищує 300 грамів, але це не заважає їм працювати на рівні найпотужніших генераторів. За добу, цей маленький орган здатний проганяти через себе 200 літрів крові, в процесі забираючи з неї всі шкідливі домішки.
Але часто трапляються випадки, коли в роботі нирок з’являються порушення, які негативно впливають на загальний стан здоров'я, а іноді призводять до летального результату. Для того, щоб уникнути цього, медики проаналізували і склали список головних ознак, які можуть сигналізувати про недугу, адже набагато краще своєчасно визначити патологію.
По-перше, про патологію нирок може свідчити постійне відчуття втоми і анемія. Експерти пов'язують такий стан з виробленням гормону еритропоетину, який бере участь у створенні червоних тілець, які постачають кисень до клітин.
По-друге – порушення сечовивідного процесу і зміна самої сечі. Часті або ж навпаки рідкісні відвідини туалету, а також характерний їдкий запах і яскраво-жовтий колір, в крайніх випадках з домішкою крові, є причинами термінового звернення до медичного закладу.
По-третє – це поява набряклості в усьому тілі, а особливо на обличчі і руках. Ці показники свідчать про те, що нирки не справляються з регулюванням рівня рідини в організмі і не виводять «залишки», що загрожують затримкою води в організмі.
Люди, які страждають від проблем з нирками, частіше за інших скаржаться на біль в спині або задній частині тулуба, найбільш близькою до розташування парного органу. Якщо ж у людини виникають болі в попереку і паху, то це може сигналізувати про камені в одному з органів.
Орест ГОРЯНСЬКИЙ
для «Урядового кур’єра»