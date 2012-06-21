Олександр ВЕРТІЛЬ,
«Урядовий кур’єр»
ТОВ «Мій лікар» із Кролевця стало першим на Сумщині і одним із 12-ти приватних медичних закладів у країні, які уклали угоди із Національною службою здоров’я України.
За словами головного лікаря товариства педіатра Олени Пінчук, цьому передувала наполеглива і копітка робота, яку провів колектив. Кролевецькі медики не тільки знайомилися із досвідом колег інших областей і за кордоном, а й вивчали вимоги і стандарти МОЗ.
Відтепер у районному центрі функціонує приватний медичний заклад, у якому пацієнти можуть одержати високоякісні послуги.
Зараз «Мій лікар» активізував роботу з підписання декларацій із мешканцями Кролевецького району та місцевої ОТГ, а також міста Конотоп. Їх уже укладено 1800, з яких 300 – діти.
До слова, значна частина тих, хто й раніше були пацієнтами приватних лікарів.
Хоча, як наголошує керівник ТОВ, для колективу головне не кількість, а якість наданих послуг.