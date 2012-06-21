Олена ІВАШКО,
«Урядовий кур’єр»
У рамках оголошеного в Миколаївській області року освіти та інклюзивного навчання, у Первомайській загальноосвітній школі І-ІІІ ступенів у Вітовському районі створено медіатеку. А в Снігурівській ЗОШ І-ІІІ ступенів обладнано ресурсну кімнату.
За програмою розвитку освіти Миколаївської області на 2017-2021 роки на створення інклюзивного середовища для дітей з особливими потребами у загальних закладах середньої освіти з обласного бюджету виділено близько семи мільйонів гривень. Протягом поточного тижня планується відкрити ще три медіатеки та три ресурсних кімнати у школах Доманівського, Веселинівського, Єланецького, Вознесенського, Первомайського та Арбузинського районів.