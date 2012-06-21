Олена ІВАШКО,
«Урядовий кур’єр»
Для потреб Снігурівської центральної районної лікарні, що на Миколаївщині, придбано медичне обладнання, загальна вартість якого складає майже 1,3 мільйони гривень, виділених з районного бюджету. Ще у січні головний лікар ЦРЛ Микола Коврига акцентував увагу керівництва району на стан матеріально-технічного забезпечення лікарні, відмітивши, що є гостра потреба у придбанні медичного обладнання, в тому числі і гастроскопу для хірургічного відділення Снігурівської лікарні. Наразі представники районної влади вручили закладу сертифікат на передачу медичного обладнання – відеофіброгастроскопу та ендовідеосистеми вартістю в 1 295 770 гривень.
За словами Миколи Ковриги, придбання відеофіброгастроскопу дасть змогу набагато точніше проводити діагностику шлункових хвороб та хвороб інших органів. Цей пристрій, в порівнянні з аналоговими ендо- або гастроскопами дозволить виводити зображення на екран, збільшувати зображення, а також зберігати відеозапис проведеної діагностики, яку можна швидко передати для оперативного уточнення діагнозу відповідним спеціалістам обласної або будь-якої іншої лікарні. Крім того, збережений відеозапис після повторної гастроскопії дозволить більш чітко відстежити зміни в стані здоров’я пацієнта. Також головний лікар розповів, що нещодавно в Снігурівську ЦРЛ придбано 12-канальний ЕКГ-комплекс «Телекард» (комплекс електрокардіографії), який введено в експлуатацію і налагоджено цілодобовий зв’язок з обласним кардіологічним центром. Цей пристрій дозволить повністю змінити тактику лікування серцево-судинних захворювань в лікарні і дуже швидко отримати висновок та відповідні рекомендації кваліфікованих кардіологів обласного центру. Невдовзі планується придбання ще трьох таких ЕКГ-комплексів «Телекард» для Снігурівського районного центру первинної медико-санітарної допомоги.