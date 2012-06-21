Олена ІВАШКО,
«Урядовий кур’єр»
Голова Миколаївської облдержадміністрації Олексій Савченко вручив сертифікати на житло дітям-сиротам. У 2018-му році Миколаївська область отримала більше 43 мільйонів гривень субвенції на житло для дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, та дитячих будинків сімейного типу. За ці кошти в області придбано п’ять житлових будинків: у Миколаєві (три будинки), у Вознесенську та Снігурівському районі для розміщення дитячих будинків сімейного типу, що дозволить влаштувати до них близько 40 дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування. Також за кошти субвенції придбано 57 квартир, в які будуть заселені 63 особи з числа дітей-сиріт.
Нині в Миколаївській області посилено роботу щодо захисту та підтримки дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування. Розвиток сімейних форм виховання та створення комфортних умов для дітей позбавлених батьківської опіки – один із пріоритетних напрямків для команди Миколаївської облдержадміністрації. Значна увага приділяється забезпеченню дітей послугами оздоровлення та відпочинку.
Для оздоровлення дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, які виховуються в інтернатах, та дітей, сім'ї яких опинились у складних життєвих обставинах, на Миколаївщині функціонують два оздоровчі центри обласного підпорядкування: оздоровчий центр «Орлятко» (с. Рибаківка) та дитячий оздоровчий заклад «Вітрила» (м. Очаків), в яких у 2018-му році було оздоровлено близько 650 осіб. Крім того, 58 дітей сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, вихованців шкіл-інтернатів області, завдяки співпраці з благодійними організаціями і міжнародними партнерами відпочивали у Сполучених Штатах Америки та Італії.
Голова Миколаївської ОДА наголосив, що забезпечення житлом дітей-сиріт – це відповідальна позиція влади із розбудови української нації та підтримки і захисту наших дітей.
«Вперше за роки незалежності нашої держави, завдяки ініціативі та підтримці Президента України Петра Порошенка і Першої леді – Марини Порошенко, питання забезпечення житлом дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, вирішується системно. І вже другий рік поспіль держава виділяє цільову субвенцію на придбання житла для дітей-сиріт», – акцентував Олексій Савченко.
За словами очільника Миколаївської області, у 2017-му році, завдяки державній ініціативі Миколаївщина отримала 19,5 млн грн субвенції. За ці кошти було придбано три житлових будинки в Очакові, Новому Бузі та Баштанці для розміщення дитячих будинків сімейного типу, що дозволило влаштувати до них більш 15 дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, а також 28 квартир для дітей-сиріт.