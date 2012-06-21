Роман КИРЕЙ,
"Урядовий кур᾽єр"
Група ділків, яка мала тісні зв᾽язки з окремими керівниками підприємств, за рахунок кримінальної схеми «зустрічних потоків» надавала представникам реального сектору економіки Черкас, Києва та інших регіонів України послуги з приховування (неповернення) валютної виручки при експорті товарів, мінімізації сплати митних платежів при імпорті товарів та легалізації товарно-матеріальних цінностей, увезених контрабандним шляхом. Як з᾽ясували працівники податкової міліції ГУ ДФС у Черкаській області, своєрідний центр мінімізації митних платежів мав річний оборот майже 500 мільйонів гривень.
У ході розслідування кримінального провадження, відкритого за ч. 2 ст. 364 КК України, встановлено, що з метою забезпечення функціонування незаконної схеми діяльності, учасники злочинної групи створили низку підконтрольних підприємств-експортерів та імпортерів, які діяли на території України, а також підприємств-нерезидентів. Для ведення незаконної діяльності згадана група осіб протягом трьох років надавала послуги з приховування (неповернення) валютної виручки при експорті товарів до країн Європейського союзу та мінімізації митних платежів, шляхом проведення різного роду незаконних операцій, у тому числі шляхом транспортування на митну територію України товарно-матеріальних цінностей, переважно з країн Європейського союзу, Китаю та інших за заниженими цінами.
Загальний обсяг зовнішньоекономічних операцій, проведених через підконтрольні підприємства протягом 2015-2018 років, становить близько 487 млн. гривень. Працівники оперативного управління ГУ ДФС у Черкаській області в ході проведення санкціонованих обшуків на території Черкас та Києва виявили та вилучили бухгалтерські документи та документи зовнішньоекономічної діяльності, що підтверджують злочинну діяльність учасників злочинної групи, п’ять печаток підприємств-нерезидентів та 20 печаток підприємств та підприємців — як реального сектору економіки, так і таких, що мають ознаки «фіктивності». Слідчі дії тривають.