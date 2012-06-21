Ольга ПРОКОПЕНКО,
«Урядовий кур’єр»
Майже чотири роки РФ, терористичні угруповання, сформовані нею на сході України, не виконують свої зобов’язання, взяті в Мінську. Не виконаний перший пункт, який є основою всіх пунктів домовленостей, — не припинений вогонь. Лиш після його виконання можна рухатися далі. Є окремі випадки, коли кількість обстрілів мінімальна, але в основному режим припинення вогню не підтримується.
«Керівництво РФ продовжує шукати шляхи, щоб розв’язану ним агресію, перетворити на заморожений конфлікт, враховуючи пропозиції, надані Президентом Путіним щодо введення миротворчих сил під егідою ООН», – підкреслив міністр оборони України Степан Полторак під час інтерв’ю для представників ЗМІ, повідомила прес-служба відомства.
Водночас, Президент України постійно шукав різні шляхи припинення війни, зокрема, й мирним шляхом. Одна з його пропозицій — введення миротворчої місії. Порядок забезпечення миру на Донбасі миротворчими підрозділами має відповідати всім вимогам міжнародних норм і законів.
Аби миротворці сприяли мирному вирішенню проблеми, треба виконати кілька умов. «Миротворча операція повинна проводитися не тільки на лінії зіткнення, а й на всій окупованій території. Якщо вона проводитиметься лише на лінії зіткнення, то виникнуть додаткові загрози для самої Місії. Потрібно діяти на всій території, в тому числі на ділянці кордону між Росією та Україною, тимчасово не контрольованій українською владою»,— додав міністр.
Інша умова проведення Місії, на думку Степана Полторака – виведення з окупованої території Росією не тільки сформованих нею теругруповань, а й її регулярних військ. Також є неприйнятною участь в Місії самої РФ.
«Я не знаю таких прикладів у світовій історії, щоб окупант був одночасно окупантом і миротворцем. Росія дуже чітко маніпулює ситуацією, спочатку створюючи проблему, а потім виступаючи в ролі миротворця»,— наголосив Міністр оборони.