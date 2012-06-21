Олег ЧЕБАН,
«Урядовий кур’єр»
У Вінниці, завдяки муніципальній програмі з профілактики та лікуванню артеріальної гіпертензії, яка спрямована на попередження інфарктів та інсультів, городяни з невеликими доходами мають можливість придбати відповідні вітчизняні препарати в муніципальних аптеках зі знижкою 50%. Нині в світі серцево-судинні захворювання займають перше місце в переліку причин настання смерті. В Україні ситуація подібна.
Подолати негативну тенденцію можна, зокрема, завдяки – профілактиці, якісній діагностиці та лікуванню.
Наразі до міської програми залучилися понад 18 тисяч вінничан. Лише протягом минулого року таким людям відшкодовано ліків на суму – 1,6 мільйона гривень.
«Завдяки дії програми зменшилась кількість ускладнень гіпертонічної хвороби. Захворюваність на інфаркт міокарда в працездатному віці знизилася на 20% в порівнянні з відповідним періодом минулого року», – зазначив директор департаменту охорони здоров’я міської ради Олександр Шиш. Зниженню смертності від інфарктів сприяє й робота регіонального Центру серцево-судинної патології.