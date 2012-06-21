Роман КИРЕЙ,
"Урядовий кур᾽єр"
Працівники Служби безпеки України спільно з Нацполіцією викрили у Смілі на Черкащині місцеву мешканку, яка розповсюджувала сепаратистські матеріали. Правоохоронці встановили, що зловмисниця виготовляла брошури «Русская весна».
Як повідомила прес-група СБУ в Черкаській області, інформацію жінка підбирала в мережі Інтернет на антиукраїнських ресурсах. Потім поширювала роздруковані на принтері «агітки» серед проросійськи налаштованих мешканців міста.
Під час санкціонованого обшуку за місцем проживання зловмисниці правоохоронці виявили понад двісті примірників сепаратистських брошур. Відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 300 Кримінального кодексу України. Тривають невідкладні слідчо-оперативні дії.
А в Черкасах триває суд у справі агента російських спецслужб. Його причетність до державної зради довела СБУ.
Чоловік жив у селі Благодатне, що неподалік від Черкас, збирав секретну інформацію для Росії і вербував найманців для так званих “ «ДНР» і «ЛНР». Свою сім’ю і односельчан тримав у страху.
Про свою роботу на російські спецслужби 45-річний Руслан, якого рік тому затримали українські правоохоронці, розповідає без докорів сумління. Каже, що Російській Федерації допомагав не за гроші — за ідею.
Працював так: втирався у довіру до членів патріотичних організацій і партій на Черкащині і в Києві, отримував доступ до інформації, яка цікавила Росію. А передавав дані з напханого спецтехнікою бункера, який облаштував у підвалі свого будинку.
За словами колишньої дружини Наталії, щоденні погрози, шантаж і знущання тривали півроку. Її 15-річний син із жахом згадує ті дні — Руслан будив сім’ю серед ночі і примушував співати його улюблені пісні.
Найманців для так званих «ДНР» і «ЛНР» Руслан вербував регулярно. До таких потрапив і Владислав Чубур. Чотири місяці тому його засудили до року в’язниці. На суді зізнався: потрапив під вплив Руслана через постійний психологічний тиск.
Скількох завербованих запроданців вдалося відправити на окуповані території Руслану, суд ще з’ясовує. У скоєному не кається. За державну зраду йому загрожує до 15 років в’язниці.