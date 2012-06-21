Павло КУЩ,
«Урядовий кур’єр»
У Донецькій області заарештували голову Новолуганської селищної ради Бахмутського району за підозрою у посяганні на територіальну цілісність та недоторканість Україну. Тобто керівника нарешті притягнуть до відповідальності за участь у подіях п’ятирічної давнини, що носять лиховісну назву «руська весна».
Як повідомили в прокуратурі Донецької області, розслідуванням підтверджено: у квітні-травні 2014 року голова селищної ради, використовуючи службове становище, організував у селищі Новолуганське та довколишніх селах проведення незаконного «референдуму» для підтримки так званої «ДНР». «Підозрюваний з метою зміни меж території та державного кордону України, порушуючи порядок, передбачений Конституцією України, призначив так звану «дільничну виборчу комісію», роботу якої він у подальшому контролював і координував», – уточнили в прокуратурі.
Краматорський міський суд задовольнив клопотання прокуратури Донецької області та вибрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді утримання під варто на строк 60 днів. Досудове розслідування триває.