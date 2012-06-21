Володимир ГАЛАУР,
«Урядовий кур’єр»
У Харкові триває акція на підтримку виборчих прав переселенців. Як повідомляє сайт «Справжня варта», акцію організували громадська організація «ОПОРА» та громадський холдинг «Група впливу», і спрямована на переселенців, трудових мігрантів та просто небайдужих людей, які можуть підписати звернення до депутатів Харківської міської, обласної та Верховної рад з метою актуалізації проблеми відсутності виборчих прав ВПО серед депутатського корпусу.
Також, на думку організаторів, акція на підтримку виборчих прав переселенців має стимулювати представників місцевої влади звернутися до Верховної Ради з проханням винести на розгляд наявний законопроект №6240 про забезпечення виборчих прав внутрішньо переміщених осіб та інших мобільних всередині країни громадян.
Разом з тим, оскільки ВПО до цих пір зареєстровані на окупованих територіях, вони не можуть стати членами територіальних громад, а отже, не можуть взяти участь у місцевому самоврядуванні. Тож, законопроект №6240 має забезпечити виборчі права цієї групи населення, запобігти їх дискримінації під час виборчого процесу, гароманізувати українське законодавство відповідно до міжнародних стандартів та створити умови для інтеграції ВПО в суспільство.
ДОВІДКА «УК»
Нині в Харківській області мешкає понад 160 тисяч внутрішньо переміщених осіб, які свого часу були змушені покинути власні домівки внаслідок агресії з боку Росії. За даними соціологічних опитувань значна їх кількість продовжує облаштовуватися на нових місцях та не планує повертатися назад.