На базі Херсонського професійного суднобудівного ліцею урочисто відкрили навчально-практичний центр зварювальних технологій. Заклад створено для якісної підготовки учнів на сучасному обладнанні за європейськими стандартами за напрямком електрогазозварник.
На придбання сучасного обладнання для центру з державного бюджету виділено 2,3 мільйони гривень. Новітній заклад сприятиме якісній підготовці робітничих кадрів відповідно до сучасних потреб машинобудівної та суднобудівної галузей з професій: електрогазозварник, електрозварник ручного зварювання, електрозварник на автоматичних і напівавтоматичних машинах, зварник. Також центр дає можливість наблизити освітній процес до сучасного виробництва і впроваджувати дуальну форму навчання спільно з кращими промисловими підприємствами області.
Як зазначив на відкритті центру заступник голови Херсонської облдержадміністрації Андрій Балонь, – «в рамках програми уряду ми відкриваємо черговий навчально-практичний центр. Саме тут має відродитися слава Херсонщини і Херсона, зокрема, як міста корабелів. Викладачі, які працюють тут, пам’ятають часи, коли заклад готував багато студентів, які завжди мали роботу та вважалися елітою цього міста. Я переконаний, що ми відновимо гарні традиції підготовки кваліфікованих кадрів».
В області сьогодні вже діє дванадцять навчально-практичних центрів, які здійснюють підготовку, перепідготовку та підвищення кваліфікації робітників за новітніми технологіями із застосуванням сучасних матеріалів, обладнання та інструментів, а також сприяють налагодженню ефективного зв’язку між підприємствами, виробниками та професійно-технічними навчальними закладами.
Олена ІВАШКО,
«Урядовий кур’єр»