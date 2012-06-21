Олена ІВАШКО,
«Урядовий кур’єр»
У місті Нова Каховка, що на Херсонщині, відкрився навчально-практичний центр за напрямком «Монтажник санітарно-технічних систем та устаткування».
Центр почав діяти у Новокаховському вищому професійному училищі та буде готувати сучасних спеціалістів-сантехників. За сприяння Херсонської облдержадміністрації та обласної ради у рамках реалізації проекту з модернізації підготовки кваліфікованих робітників, з обласного бюджету виділено більше півмільйона гривень на придбання сучасного обладнання та техніки для облаштування центру. Створення закладу дасть змогу розширити соціальне партнерство у сфері підготовки конкурентоспроможного кваліфікованого робітника.
«На мій погляд, відкриття цього навчально-практичного центру дасть можливість здобувати фахові якісні знання та професії для нашої молоді. Він має на меті підвищити попит на робітничі професії, удосконалити партнерські зв’язки та працювати на розвиток системи профтехосвіти», –наголосив заступник голови Херсонської облдержадміністрації Андрій Балонь.