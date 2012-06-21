Олена ІВАШКО,
«Урядовий кур’єр»
Представники влади Херсонщини разом з дипломатами США, громадськими активістами, журналістами, волонтерами та учасниками бойових дій на сході України здійснили похід Олешківською пустелею з нагоди річниці прийняття Верховною Радою Української РСР Декларації про державний суверенітет, яке відбулося 16 липня 1990 року. Ініціатором такого заходу виступив голова Міжнародного громадського об’єднання «Земляцтво Херсонщини» Юрій Гусєв, який зазначив, – «переходячи пустелю, ми згадували часи, коли Україна здобувала незалежність і обговорювали сучасну ситуацію, коли ми відстоюємо територіальну цілісність і незалежність. Похід дозволив нам не тільки знайти час для спілкування, але й відкрити неймовірні краєвиди Херсонщини».
Важливість заходу відмітив голова Херсонської облдержадміністрації Андрій Гордєєв: «Цей похід об’єднав кіборгів з Донецького аеропорту, захисників, волонтерів і просто небайдужих людей. Ми бачимо, що Херсонщина приваблює також іноземних гостей. Спільно віддаючи шану таким важливим історичним датам, як прийняття Декларації про державний суверенітет, ми більше укріплюємо наше громадянське суспільство і формуємо думку про те, що Україна була, є і буде».
Перший заступник посла США в Україні Джордж Кент, який перейшов пустелю з дружиною, висловив солідарність і підтримку українцям, які відстоюють свою територіальну цілісність. Прибувши на фінальну точку маршруту, учасники походу підняли український та кримськотатарський прапори і заспівали гімн України в найбільшій пустелі Європи. 12-кілометровий похід між піщаних барханів висотою 8-12 метрів і справжніх оазисів запам’ятався учасникам та став гарним приводом відвідати Херсонщину ще не один раз.