Олена ІВАШКО,
«Урядовий кур’єр»
Під час проведення форуму «Агропорт Південь Херсон» презентовано проект «Овочева пошта». Його мета – налагодити постачання свіжих овочів та фруктів від виробника до споживача, максимально скоротивши логістичний ланцюжок та допомогти дрібним та середнім виробникам оптимізувати виробництво, вирощуючи продукцію під замовлення.
Як повідомили в Департаменті АПК Херсонської облдержадміністрації, проект «Овочева пошта» розробила херсонська громадська організація «Земля Таврії», яка є регіональним координатором проекту міжнародної технічної допомоги «Український проект бізнес-розвитку плодоовочівництва», що вже не перший рік надає консультативну та інформаційну підтримку виробникам плодоовочевої продукції регіону.
Як розповів керівник «Землі Таврії» Олександр Синюк, нині є досить великий прошарок споживачів плодоовочевої продукції – ресторани, готелі, кафе, бари, які зацікавлені в регулярному постачанні так званих нішевих культур.
«Щоби зацікавити своїх клієнтів, ресторани часто для приготування оригінальних страв використовують імпортні овочі та фрукти, – зазначає він. – Натомість на Херсонщині є достатньо виробників екзотичних овочів та фруктів – батат, спаржа, кольорова картопля, мускатний гарбуз, різноманітні прянощі, які і дешевші, і якісніші закордонних аналогів».
Втім, доставка під замовлення «Овочевої пошти» розрахована не лише на ресторани, а й на інші заклади громадського харчування та пересічних споживачів. Наразі проект вже активно реалізується на території Херсонської області, користувачами є з півтора десятка закладів відпочинку на морському узбережжі, а також ресторани та кафе. У майбутньому проект розширюватиметься на Запорізьку, Одеську та Миколаївську області.