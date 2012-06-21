Роман КИРЕЙ,
"Урядовий кур᾽єр"
Незважаючи на те, що надворі березень, який не по-весняному засипав Україну снігами та здивував морозами, невпинно наближається літній відпочинок дітей. Про нього заздалегідь вирішили подбати на Черкащині. Проаналізувавши здобутки, недоліки та прорахунки минулорічного сезону, фахівці дійшли висновку: система організації літнього оздоровлення, відпочинку та зайнятості дітей після напруженого навчального року вимагає значного вдосконалення і потребує радикальних змін.
Приміром, пришкільні оздоровчі табори поки що не досить ефективні, адже фактично все зводиться лише до контролю за перебуванням дітей у час, коли більшість батьків зайняті роботою. Хоча в селах такі табори є чи не єдиними, де опікуються дітьми влітку. На пришкільні літні табори спрямовується найбільший відсоток бюджетних коштів, однак практика свідчить, що цього недостатньо.
— Вважаю, що в області пора переглянути як саму систему організації відпочинку дітей, так і її форми, — наголосив голова обласної ради Олександр Вельбівець. — Зокрема, перевиконання власних доходів місцевих бюджетів за підсумками 2017 року дає можливість виділити додаткові кошти на потреби наших дітей. Це відповідно допоможе підвищити якість наданих послуг. І не тільки щодо харчування, а й умов проживання, виконання санітарно-гігієнічних вимог, облаштування території таборів, оснащення інвентарем тощо. Найактивнішу участь у літніх оздоровчих заходах мають взяти об’єднані територіальні громади. Депутати місцевих рад та керівники ОТГ знають, що це один із їхніх першочергових обов’язків.
Голова обласної ради також зазначив, що є чимало резервів покращення оздоровлення дітей. В умовах децентралізації необхідно звернути увагу на мережу оздоровчих закладів. Не всі вони мають бути зосереджені в обласному центрі. Наприклад, вдалося не допустити закриття обласного кардіоревматологічного дитячого санаторію в м. Городище. Лише за минулий рік там пролікувалося майже 900 дітей. Є потреба вивчити пропозиції санаторіїв та оздоровчих центрів у Маньківському, Лисянському, Шполянському, Чорнобаївському та деяких інших районах. Слід акумулювати кошти прилеглих районів, визначити кращий заклад і таким чином урізноманітнити відпочинок дітей області за рахунок власних ресурсів.
Недавно питання організації літнього відпочинку та оздоровлення дітей обговорили на засіданні координаційної ради облдержадміністрації. Зазначалося, що для поліпшення організації оздоровчої кампанії вже чимало зроблено. Як повідомив начальник управління у справах сім’ї, молоді та спорту облдержадміністрації Максим Зеленський, для її проведення в області заплановано використати понад 33 млн. 685 тис. грн., що на 4 млн. грн. більше, ніж минулого року. З них — кошти обласного бюджету в сумі більше 8 млн. 974 тис. грн., місцевих бюджетів — більше 18 млн. грн. Передбачається також залучити позабюджетні кошти (спонсорські та батьківська доплата).
ДОВІДКА «УК»
Упродовж літа на Черкащині працюватиме 19 закладів оздоровлення: 17 заміських, 2 санаторного типу та 3 стаціонарні наметові табори. За інформацією структурних підрозділів райдержадміністрацій, міськвиконкомів, до компетенції яких віднесено питання організації оздоровлення та відпочинку дітей, а також об᾿єднаних територіальних громад, в області працюватимуть також 766 закладів відпочинку, з них 637 — з денним перебуванням, 126 — праці та відпочинку, 3 — наметові табори.