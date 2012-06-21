Іванка МІЩЕНКО,
для «Урядового кур'єра»
Захід, який був присвячений Дню Незалежності України, проведено у Сєвєродонецьку на площі Перемоги.
На фестивалі виступили близько 20 молодих виконавців з різних куточків області.
«Обласний фестиваль «День Дружби» – це справжнє музичне свято, яке покликане об’єднати молодь, і судячи з кількості глядачів у нас це вийшло. Приємно, коли присутні з радістю підспівують улюблені пісні, підтримують виконавців та їх авторські твори», – ділиться враженнями заступник начальника управління молоді та спорту облдержадміністрації Євгенія Ратіхіна.
Для області музичний фестиваль став вже традиційним. Цього року він проводиться на Луганщині вчетверте.