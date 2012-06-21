За підсумками 2018 року в Луганській області збільшилася кількість застрахованих осіб на 6% (із 127 тисяч працівників до 135 тисяч). Важливу роль зіграло відновлення перевірок ГУ Держпраці у Луганській області: за період з листопада 2018 року до цього часу управлінням здійснено 60 інспекційних відвідувань з питань легалізації зайнятості.
Про це йшлося під час розширеного засідання обласної міжвідомчої робочої групи з питань легалізації зайнятості.
«Лише за результатами інспекційних відвідувань за останні чотири місяці в області виявлено 40 неоформлених працівників», – підкреслив заступник начальника ГУ Держпраці у Луганській області Денис Рисухін.
На думку фахівців, велике значення має те, що за одного виявленого неоформленого працівника на роботодавця накладаються фінансові санкції у 30-кратному розмірі мінімальної заробітної плати. На сьогодні це 125 190 гривень. Тож роботодавці почали активніше оформлювати найманих працівників офіційно. Крім того, обласним управлінням Пенсійного фонду заздалегідь було підготовлено список суб’єктів господарювання, які за тими чи іншими критеріями мають ознаки використання неформальної зайнятості.
Іванка МІЩЕНКО,
для «Урядового кур'єра»