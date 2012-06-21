Микола ШОТ,
«Урядовий кур’єр»
Вдруге у селищі Добротвір, що в Кам’янка-Бузькому районі на Львівщині, організували обласний етнофестиваль «Купальська містерія над Бугом».
За інформацією прес-служби облдержадміністрації, крім народних гулянь, фестивальна програма була також насичена конкурсами, вікторинами. Організували й виставку ужиткового мистецтва. Фіналіст кулінарного реаліті-шоу «Майстер Шеф. Підлітки» Юрко Турчин навчав охочих приготуванню гаспачо та тигрових креветок під грушевим соусом. Тісно було також на концертній сцені, де, зокрема, виступали народний артист України Іван Попович і заслужений Прикарпатський ансамбль пісні та танцю України «Верховина», гурт «Соколи», інші.