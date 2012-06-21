Олена ІВАШКО,
«Урядовий кур’єр»
Нещодавно відремонтований міст, що з’єднує села Пересадівка та Михайло-Ларино Вітовського району Миколаївської області, знову опинився зруйнованим. Бажаючи уникнути вагового контролю, водії багатотонних фур знайшли об’їзди через невеликі населені пункти. «Жертвою» став Пересадівський міст, який обвалився під величезною вагою однієї з машин та пішов під воду. Саме через нього можна було об’їхати ваговий комплекс та спрямувати на Кіровоградську трасу. Міст не розрахований на багатотонні машини, тож і не витримав навантаження.
Як зазначив радник голови Миколаївської облдержадміністрації Андрій Сенченко, – «недобросовісні водії вантажівок, які їздять з перевантаженням, почали об'їжджати пункти контролю манівцями і «втопили» багатостраждальний Пересадівський міст. Включилися в оперативне розв’язання проблеми військові з 91 бригади: швиденько розгорнули альтернативний міст, а водолази МНС вже з ночі зайнялися відкачуванням води». Відсутність переправи найбільш негативно позначилася на місцевих жителях, які не можуть напряму дістатися обласного центру.