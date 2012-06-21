Олена ІВАШКО,
«Урядовий кур’єр»
Протягом двох днів у Миколаївській області спостерігаються складні погодні умови у вигляді снігу, ожеледиці, снігових заметів. У північній частині області, зокрема в Арбузинському та Первомайському районах снігові перемети сягають місцями одного метра. В області діє штаб, де вивчається оперативна обстановка та координується робота спецтехніки рай-, міськ автодорів, комунальних служб та суб’єктів господарювання.
З початку негоди підрозділи Головного управління ДСНС України у Миколаївській області залучались 25 разів, рятувальники надали допомогу 75 громадянам, відбуксирували зі снігових заметів та проблемних ділянок доріг 40 транспортних засобів, як легкових, так і великогабаритних. Такі випадки зафіксовано у Кривоозерському, Арбузинському, Новоодеському, Вознесенському, Первомайському районах.
Зокрема, у Врадіївському районі карета швидкої медичної допомоги через перемети не змогла доїхати на виклик у с. Василівка. Співробітники ДСНС на автомобілі підвищеної прохідності доставили лікаря до місця призначення, а потім, разом із хворим до карети швидкої допомоги. У подальшому чоловіка госпіталізовано до лікувального закладу смт. Врадіївка.
На автошляхах продовжують працювати для моніторингу та надання допомоги громадянам дві мобільні групи Головного управління на автомобілях підвищеної прохідності. Служба автомобільних доріг у Миколаївській області повідомила, що через складні погодні умови, та з метою недопущення заторів у русі на ділянках автомобільних доріг загального користування державного значення обмежено рух для проїзду великовагових транспортних засобів. Поки такий режим введено на двох ділянках дороги М-13 Кропивницький-Платонове; на дорозі Н-14 від межі з Кіровоградською областю до м. Миколаїв; на дорозі Р-75 КПП «Тимкове»-Балта-Первомайськ-Доманівка- Олександрівка.