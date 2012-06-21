Олена ІВАШКО,
«Урядовий кур’єр»
На Миколаївщині невдовзі розпочнеться реалізація обласної програми підтримки добровольців. За програмою, добровольці матимуть змогу отримати пільги на проїзд, пільги на комунальні послуги, картку учасника АТО/добровольця, яка надасть знижки у окремих мережах магазинів і закладах спорту.
В області проводиться системна робота з підтримки учасників АТО/ООС та членів їх родин. Так, протягом минулого року було придбано житло для 33 родин учасників антитерористичної операції на Сході України, що проживають у Снігурівcькому, Братському, Березнегуватському та Баштанському районі, містах Южноукраїнську, Миколаєві, Очакові та Вознесенську. Загальна сума в тому числі із співфінансуванням склала більше 15,8 мільйонів гривень (з обласного бюджету та коштів районних/міських бюджетів). На залишок коштів обласного бюджету, що залишився на 1 грудня 2018 року для сімей учасників АТО-інвалідів III групи та багатодітних сімей учасників АТО було придбано житло на суму майже 3,4 мільйони гривень.
Загалом же за цією програмою було придбано 85 квартир для ветеранів АТО та родин загиблих учасників АТО.
Обласна влада підтримує колишніх бійців, які вирішили займатися підприємницькою справою. На конкурсній основі надано одноразову допомогу на відкриття власної справи 20 фізичним особам підприємцям та приватним підприємцям з числа учасників антитерористичної операції по 50 тисяч гривень кожному на загальну суму в один мільйон гривень. У 2018-му році проведено оздоровлення та відпочинок демобілізованих учасників антитерористичної операції на сході України та членів їх сімей (844 осіб) на суму в майже три з половиною мільйони гривень.