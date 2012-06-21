Олена ІВАШКО,
«Урядовий кур’єр»
Агровиробники Миколаївської області з початку року вже тричі скористалися послугою аграрних розписок.
Як повідомляють у департаменті агропромислового розвитку облдержадміністрації, – перед початком весняно-польових робіт для аграріїв є і залишається актуальним питання залучення кредитних ресурсів для розвитку свого агробізнесу. Особливо цими питаннями опікуються малі та середні агровиробники. Одним із видів кредитування для цієї категорії підприємців може бути укладання аграрних розписок під заставу майбутньої сільськогосподарської продукції. Загалом таким видом кредитування, який набирає обертів в області, скористалися 32 агропідприємств та одна фізична особа із 13 районів області. Укладено 33 аграрних розписок з яких: фінансові – 21, товарні – 12 на загальну суму майже 200 мільйонів гривень. Найбільша кількість укладених аграрних розписок у Снігурівському, Первомайському та Миколаївському районах.