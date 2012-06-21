Олена ІВАШКО,
«Урядовий кур’єр»
За добу на території Миколаївської області відбулось різке погіршення погодних умов. Як і застерігали синоптики, від плюсових позначок, температура повітря знизилась до – 10º. Сніг та сніг із дощем спричинили на дорогах ожеледицю та сніговий накат.
Найбільше негода охопила північну частину області: Врадіївський, Первомайський, Арбузинський райони, де сніговий покрив досяг майже 20 сантиметрів. Підрозділи Головного управління ДСНС України у Миколаївській області протягом доби 15 разів залучались для надання допомоги водіям, що опинились у складних ситуаціях. Так, виїзди здійснювались у Арбузинському, Братському, Вознесенському, Врадіївському, Вітовському, Кривоозерському, Очаківському, Новоодеському та Первомайському районах. З кюветів, снігових заметів, ґрунтових доріг вилучено 16 автомобілів, в яких перебувала 31 людина, зокрема семеро дітей. Рятувальники супроводили дві карети швидкої медичної допомоги.
За даними ПАТ «Миколаївобленерго», через поривчастий вітер, який спричинив обриви ліній електропередач, станом на 07:00 19 березня, від електропостачання відключено 27 населених пунктів. До відновлювальних робіт залучено 15 ремонтних бригад. Наразі ситуація залишається стабільною та контрольованою.