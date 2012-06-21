Олександр ДАНИЛЕЦЬ,
«Урядовий кур’єр»
Питання адресного надання пільг на проїзд у громадському транспорті залишається актуальним. Незважаючи на постанову Кабінету Міністрів України від 14 березня 2018 року № 197 «Деякі питання надання пільг у готівковій формі з оплати проїзду усіма видами транспорту загального користування на міських, приміських та міжміських маршрутах», досі є різниця в еквіваленті отриманих пільг на проїзд серед пільговиків, які проживають у містах і сільській місцевості. Не в повній мірі користуються пільгами особи з інвалідністю, які потребують матеріальної допомоги.
На Полтавщині органи соціального захисту населення ведуть персоніфікований облік осіб, які мають право на пільги. Відповідно до законів, в області цим користуються133 тисячі пільговиків, а також 293 тисячі пенсіонерів за віком.
Нагадаю, Полтавщина єдина в Україні запровадила адресне відшкодування пільг на проїзд для 10 категорій населення. Для цього діє відповідна обласна програма. Йдеться про пасажирські перевезення на міжміських та міжобласних маршрутах на відстань понад 50 кілометрів. У минулому році 8,2 тисячі пільговиків отримали відшкодування своїх поїздок на суму близько 1,9 мільйона гривень. На 2018 рік в обласному бюджеті на цю програму виділено два мільйони гривень.