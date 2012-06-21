Олександр ДАНИЛЕЦЬ,
«Урядовий кур’єр»
В Оржицькому районі Полтавської області створять кооператив із виробництва молочної продукції. Про це під час відвідин Оржицького молокозаводу повідомив голова Полтавської облдержадміністрації Валерій Головко.
«Наразі Полтавська область одна з найпотужніших у сфері виготовлення молочної продукції. Тепер наше основне завдання – створити один кооператив, щоб розширити виробництво молочки. Думаємо впровадити цю ідею в одному районі та побачити результат. Створимо виробничу ланку молока, приміром на п’ять років, щоб отримати якісну продукцію і продовжити розвиток галузі», – наголосив Валерій Головко.
За його словами, полтавці повинні розробити відповідну дорожню карту і чітко рухатися нею, системно працювати. Головне – розвивати всі сфери аграрного сектору комплексно. Пріоритетами при цьому мають бути якісні продукти та належне ведення виробництва.