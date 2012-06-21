Олександр ДАНИЛЕЦЬ,
«Урядовий кур’єр»
Громади Полтавщини активно впроваджують новітні комунікаційні проекти на основі ІТ-технологій. В області вже працюють такі інструменти як Інвестиційний портал Полтавщини, розроблений спільно з експертами проекту «Партнерство для розвитку міст» (ПРОМІС), Інформаційний портал міста Горішні Плавні, SMART RADA і «розумні зупинки» Миргорода, впроваджені в межах проекту ЄС та ПРООН «Місцевий розвиток, орієнтований на громаду» (компонент «Розумні міста).
Проекти «Відкриті дані», «Бюджет участі» і «Відкритий бюджет» дають змогу громадянам залишати петиції та електронні звернення на сайтах влади у Полтаві та Кременчуці. До єдиної системи електронних петицій увійшли Лубни, Миргород, Горішні Плавні. Системою вирішення проблем «Відкрите місто» користуються жителі Миргорода, Кременчука, Карлівки. Але, представники обласної влади вважають, що таких проектів повинно бути більше, бо, як сказала директор департаменту економічного розвитку, торгівлі та залучення інвестицій Полтавської облдержадміністрації Інна Іщенко, вони допомагають обласній та місцевим владам налагодити дієву комунікацію з жителями. І потім, це – вимога часу. Можливості для реалізації проектів на основі ІТ-технологій існують завдяки механізму міжмуніципального співробітництва , залученню коштів ДФРР та міжнародних фондів, співпраці з проектами міжнародної технічної допомоги. Між іншим, Полтавщина лідирує в Україні у форматі міжмуніципального співробітництва: має 57 договорів із 174 в цілому по країні.
Позитивно цю тенденцію оцінює і голова Полтавської ОДА Валерій Головко. Під час презентації форуму громад та органів місцевого самоврядування «SMART – Полтавщина» він зазначив, що в такий спосіб відходимо від радянських рудиментів – нудного спілкування громадян із бюрократами, заваленими величезною кількістю паперів. Міняється якість чиновників, які надають послуги громадянам. Органи влади старого зразка на очах трансформуються у сервісні установи. І, аби надавати послуги громадянам якомога краще, нам потрібні сучасні технології: веб-сервіси з автоматизованими та інтерактивними системами.