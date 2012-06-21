Олена ІВАШКО,
«Урядовий кур’єр»
Питання фінансового забезпечення будівництва, ремонту та реконструкції автомобільних доріг Херсонської області обговорили на виїзній нараді Комітету Верховної Ради України з питань бюджету, яка відбулася у Херсоні.
Протяжність автошляхів загального користування державного значення в Херсонській області становить 1430 кілометрів. Відповідно до плану фінансування автомобільних доріг загального користування державного значення з різних джерел у 2018-му році на Службу автомобільних доріг у Херсонській області передбачено 415,9 мільйони гривень. Для виконання затвердженого плану оголошено 19 процедур публічних закупівель. За результатами закупівель укладено 16 договорів, ще три договори укладуть до кінця липня. Про проблемні питання парламентарям доповів начальник Служби автомобільних доріг у Херсонській області Микола Савченко.
Він зазначив, що на Херсонщині є дефіцит коштів в сумі 42,6 мільйони гривень для завершення робіт на ділянці Т-04-03. Дефіцит коштів утворився в результаті перерахунку вартості проектів у ціни 2018-го року та перерозподілу коштів в межах затвердженого плану. Також недостатньо планових коштів для забезпечення ремонту покриття проїзної частини у повному обсязі на ділянках доріг загального користування територіального значення, де на сьогодні ускладнено проїзд автотранспорту, а саме: Т-22-07 (Т-04-03) – Високопілля-Велика Олександрівка-Берислав у Високопільському та Великоолександрівському районах; Т-22-09 Велика Лепетиха-Іванівка-Генічеськ у Генічеському та Іванівському районах. Дефіцит коштів складає 40 мільйонів гривень.
Не забезпечено фінансуванням виконання робіт з влаштування поверхневої обробки ділянки автомобільної дороги Р-57 Олешки-Гола Пристань-Скадовськ, вартість робіт становить 9,4 мільйони гривень. Таким чином, для вирішення зазначених проблемних питань необхідно виділення додаткового фінансування в обсязі 92 мільйонів гривень.
Голова Херсонської обласної державної адміністрації Андрій Гордєєв звернув увагу депутатів на важливості якісних автошляхів в області: «Без хороших доріг нам дуже важко розвивати аграрний, промисловий та туристичний напрями, а також надавати якісні медичні послуги. Тому прошу звернути увагу Комітету Верховної Ради України з питань бюджету на це і посприяти виділенню фінансування на найближчий час».