Володимир КОЛЮБАКІН,
«Урядовий кур’єр»
Посіви гречки в Україні у 2019 році можуть скоротитись удвічі – до 40 – 50 тис. га з нинішніх близько 100 тис. га через інтервенцію неякісної гречаної крупи з Росії, повідомляє Всеукраїнська аграрна рада (ВАР). А якщо порівнювати з показником 2017 року (184 тис. га), то скорочення посівів становитиме аж 4 – 5 разів.
«В минулому році з РФ завезли в Україну гречану крупу, яка по 9 показникам не відповідає нашим ДСТУ. Заїхав непотріб, яким травлять наш народ. Вже в цьому році площі під посівами гречки скоротилися майже вдвічі (до 100 тис. га зі 184 тис. га у 2017 році). І якщо не буде змін на краще посіви гречки в Україні будуть скорочуватись дедалі більше», - зазначив учасник ВАР, директор СТОВ «Перемога» (Київська обл.) Микола Малієнко.
Фахівці вважають: Росія і тут не упускає нагоди нам нашкодити, тому навмисно продає свою неякісну гречку на українському ринку за демпінговими цінами, які менші за собівартість якісної української крупи. Через це вітчизняні виробники змушені знижувати ціни у відповідь, тим самим скорочуючи власну рентабельність. Таким чином, інтервенція російської крупи на український ринок знищує економічну мотивацію у вітчизняних аграріїв в подальшому вирощувати гречку. Низка членів ВАР, які вирощують гречку зараз, вже заявили про те, що будуть скорочувати посівні площі під цією культурою або зовсім відмовляться від її вирощування.
За даними Державної служби статистики України, у 2017 році в нашу країну офіційно було завезено 12,7 тис. тонн гречки з РФ, а ще 17,3 тис. тон - з Казахстану, який також постачає до України гречану крупу російського виробництва. При цьому значні обсяги гречаної крупи було також завезено через напівлегальні схеми. А тому, за оцінками аналітиків, загальний об’єм імпорту гречаної крупи з Росії, включаючи «тіньові» поставки, становить не менше 50 тис. тон. Натомість, вітчизняні заводи минулого року виробили всього 55 тис. тон гречаної крупи. Таким чином, частка російської гречки на українському ринку вже досягла близько 45 – 50%.
І зниження цього показника у найближчому майбутньому не передбачається. У 2018 році врожай гречки в РФ очікується близько 1,0 – 1,2 млн тон при внутрішньому споживанні на рівні 750 тон (у 2017 році врожай гречки в Росії сягнув понад 1,7 млн тон). При цьому держава-агресор усіляко стимулює нарощування виробництва гречаної крупи.
Одним зі шляхів вирішення проблеми інтервенції неякісного російського продукту, на думку фахівців ВАР, є закриття вітчизняних кордонів для імпорту гречаної крупи. Відповідне рішення стимулюватиме вітчизняного виробника. В іншому випадку Україна ризикує і надалі скорочувати посіви гречки, яка є традиційним продуктом харчування для пересічного українця. Це при тому, що ще у 2000 році гречкою в Україні було засіяно близько 500 тис. га, тобто вдесятеро більше, ніж планується у 2019 році.
І ще одне: скорочення посівів гречки, попри інше, негативно відіб’ється на українських бджолярах. Принаймні, вітчизняного гречаного меду у продажу можемо більше не побачити. Певна річ, квітковий, акацієвий мед – теж непогано але гречаний він не замінить.