Василь БЕДЗІР
«Урядовий кур’єр»
У закарпатському місті Хуст, яке стало центром ювілейних заходів із нагоди 80-річчя Карпатської України, відбулася прем’єра вистави, яка відтворює події тих часів. Музичну драму «Останнє танго в Хусті» у постановці режисера В’ячеслава Давидюка за текстом Олександра Гавроша втілив на сцені колектив нового професійного театру Закарпаття.
Цей театр cтворили після того як від його фінансування відмовилася міська влада Мукачева, так би мовити, «з нуля». Тоді за порадою та за сприяння голови облдержадміністрації Геннадія Москаля, хустських міської ради та районної державної адміністрації трупа переїхала до колишньої столиці Карпатської України.
Закарпатський обласний театр драми та комедії, який дав першу виставу у лютому 2018 року, дотепер гастролював сценами Закарпатської області. Віднині трупа має постійну сцену в рідному місті: прем’єрний показ відбувався у відремонтованому сучасному приміщенні.
Вистава передала героїку 80-річної давнини. Дійові особи, які досі були знані лише з художніх творів і мемуарів, оживали перед глядачами на сцені. Дійство, що постало через витончену гру акторів та живу музику оркестру, нікого з присутніх не залишило байдужим. Багато хто з глядачів не могли втримати сліз.
На прем’єрному показі була присутня, приїхавши зі словацької Братислави, донька уславленого закарпатського театрального діяча Юрія Шерегія – Ольга Шерегій. Вона ще 7-річною дитиною була свідком вікопомних подій Карпатської України. Колись саме сюди, до Хуста після адміністративно-територіального поділу Закарпаття переїхав професійний державний театр «Нова сцена» під керівництвом її батька Юрія Шерегія. Саме тут формувався культурний осередок проукраїнської інтелігенції, панувало духовне піднесення, зокрема й театральне.
Вітаючи творчий колектив із успішною прем’єрною постановкою в його рідних стінах, Геннадій Москаль подякував акторам за майстерну гру. Керівнику ж театральної трупи Василю Снітару голова облдержадміністрації вручив сертифікат на нові музичні інструменти.