Любомира КОВАЛЬ,
«Урядовий кур’єр»
Ніде правди діти, у більшості літніх людей відвідування управлінь Пенсійного фонду асоціюються нині здебільшого із чималими чергами, які доведеться вистоювати, аби потрапити на прийом до фахівця, якому до їхніх проблем байдуже. Саме на грубість і погане ставлення до себе з боку персоналу Пенсійного фонду найбільше скаржилися київські пенсіонери.
Спеціалісти Головного управління пенсійного фонду в місті Києві ці скарги почули та зважили на них. Вирішили вжити заходів для покращення та вдосконалення своєї роботи. А допомогти їм у цьому просять самих киян.
Тож із 19 до 23 березня в органах Пенсійного фонду України в місті Києві проводиться соціологічне опитування щодо якості обслуговування громадян. Усім відвідувачам Фонду пропонують заповнити анкету та залишити її у спеціальній скриньці, розміщеній в управлінні.
Як розповіли оглядачу «Урядового кур’єра» в прес-службі київського управління ПФ, запитання стосуються того, який саме вид послуг отримували відвідувачі, чи доводилося їм звертатися для вирішення одного питання по кілька разів, чи довго вони чекали у черзі і скільки часу, оцінити якість наданих послуг, чи доводилося звертатися до керівництва через неякісно надані послуги фахівців, оцінити якість і зрозумілість отриманих консультацій тощо. Респондентам також пропонується внести власні пропозиції щодо покращення роботи фахівців ПФ.
Зібрана інформаціє буде цілком конфіденційною, відповіді використовуватимуться лише в узагальненому вигляді. Дані анкетування слугуватимуть основою для розробки ефективних кроків щодо підвищення рівня якості обслуговування громадян.
Фахівці прес-служби також зауважили, що поки що кияни участь в анкетуванні беруть не досить активно. І найчастіше це роблять ті, хто задоволений наданими консультаціями та допомогою. А тому вони закликали людей, які мають скарги та претензії, поінформувати про це. Адже саме знаючи про проблеми та похибки легше виправити ситуацію на краще.