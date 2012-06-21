Олександр ВЕРТІЛЬ,
«Урядовий кур’єр»
На базі Головного управління юстиції в Сумській області створено регіональний штаб з координації, моніторингу та контролю за станом виконання органами державної виконавчої служби рішень про стягнення заборгованості по заробітній платі та інших виплат, пов’язаних з трудовими правовідносинами.
Його очолила керівник відомства Ірина Свистун.
На переконання організаторів штабу, це значно допоможе у вирішенні такої важливої проблеми як виплата боргів по зарплаті.
Штаб взаємодіятиме з утвореними Мін’юстом виконавчими групами з ліквідації заборгованості по заробітній платі та інших виплат, пов’язаних з трудовими правовідносинами; тимчасовою комісією з питань погашення заборгованості із заробітної плати (грошового забезпечення), пенсій, стипендій та інших соціальних виплат, утвореною при облдержадміністрації; органами фіскальної служби, Національної поліції, органів Державної інспекції України з питань праці.
Як повідомили в органах юстиції, зараз у виконавчій службі Сумщини перебувають 132 документи на загальну суму півтора мільйона гривень. З початку нинішнього року на користь 94 громадян стягнуто 1,2 мільйона гривень.
Серед ефективних прикладів – стягнення аліментів на користь дітей. Саме в цьому соціальному сегменті особливо відчутні результати, тож є підстави сподіватися на позитивні результати.