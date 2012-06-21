Микола ШОТ,
«Урядовий кур’єр»
З метою забезпечення комфортних умов платникам податків на Тернопіллі, при державних податкових інспекціях, створили 17 відповідних центрів. Тут надають правову податкову допомогу, а також тридцять адміністративних послуг, оперативно приймуть від громадян і податкову звітність.
У відділі організації роботи головного управління державної фіскальної служби в Тернопільській області повідомили, що з початку року центри обслуговування платників податків відвідали понад 76 тисяч осіб.
Найчастіше краяни звертаються в центри обслуговування, щоб отримати картку платника податків та внести до паспорта громадянина України дані про реєстраційний номер облікової картки платника податків. Також значну кількість послуг надали з видачі відомостей з Державного реєстру фізичних осіб-платників податків про суми виплачених доходів та утриманих податків, реєстрації книг обліку розрахункових операцій, витягів з реєстру платників єдиного податку.
До того ж у приміщенні центру обслуговування платників Тернопільської ОДПІ надають послуги з безкоштовної видачі посилених сертифікатів відкритих ключів електронного цифрового підпису для юридичних осіб. За січень-лютий таких ключів видали понад 2160.