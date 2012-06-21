Микола ШОТ,
«Урядовий кур’єр»
На Тернопільщині ще з радянських часів у різних містах дислокувалися кілька військових частин. Закриттям чи то радше їх руйнацією активно зайнялися за часів проголошення позаблокового статусу України, який, як уже знаємо нині, нав’язала Росія через свою п’яту колону в нашому політикумі. Після російської окупації українського Криму та воєнних дій на сході країни в Тернополі вдалося відновити артилерійську бригаду.
До кінця березня запланували завершити всі ремонтні роботи з відновлення військового містечка в райцентрі Теребовля. 14 років тому тут перестала діяти військова частина, її тоді передислокували в інше місце. Два роки тому керівництво держави прийняло рішення про відновлення цього об’єкта та переобладнання казарменого фонду для проживання особового складу. Тож солдатська казарма вже стала гуртожитком, де військовослужбовці житимуть не у загальному приміщенні, а в кубриках по 3-4 особи.
Зараз у казармі, як поінформували в прес-службі облдержадміністрації, вже встановили нове покриття даху, а в середині провели внутрішні штукатурні та облицювальні роботи, змонтували підлогу, утеплили й оздобили фасад. Виконали монтаж елементів каналізації, теплових магістралей, водогінних труб, вентиляції. У душових кімнатах, вбиральнях і кухонних блоках інсталювали сантехніку та вентиляційну мережу. Замінили електропроводку. На контрольно-пропускному пункті вставили енергозберігаючі вікна, замінили електричну проводку, уклали нову підлогу. Крім цього, у містечку збудували нову сучасну твердопаливну котельню.
На початок нинішнього року на капітальний ремонт військового містечка в Теребовлі використали майже 12,3 мільйона гривень. Цьогоріч на цей об’єкт передбачили видатки у сумі майже півтора мільйона гривень. Принагідно зазначити, що до розбудови інфраструктури реконструйованого об’єкту долучилися й органи місцевого самоврядування та підприємці.