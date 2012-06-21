Олег ЧЕБАН,
«Урядовий кур’єр»
Комісією з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій Вінницької облдержадміністрації 2 березня прийнято рішення призупинити навчальний процес у закладах освіти до 7 березня. Обмеження пов’язане з необхідністю економії газу, якого не вистачає в Україні через дії російського «Газпрому» , а саме – припинення виконання контрактних зобов’язань.
«Наказом Міністерства енергетики та вугільної промисловості України по всій державі введено «кризову ситуацію надзвичайного рівня в газопостачальній сфері».
Прийнято ряд обмежень, щоб зекономити газ та зменшити його споживання. Тому в області буде призупинено навчальний процесс до 7 березня включно. Крім того, у школах та вишах буде понижено температурний режим до мінімально допустимих норм для збереження системи теплопостачання», – зазначив перший заступник голови облдержадміністрації Андрій Гижко.
Тож з 3 по 7 березня в області не працюватимуть школи, училища та виші. Виключення зроблено для дитсадків, які працюватимуть з понеділка. Заклади освіти, які забезпечуються теплом від котелень на альтернативному паливі, тобто не опалюються газом, заняття проводитимуть у звичайному режимі.